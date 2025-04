Napoli, Di Lorenzo: "McTominay ce lo godiamo, contenti per questa vittoria"

Giovanni Di Lorenzo ha commentato così il successo del suo Napoli sul Monza: "Aiuta tantissimo avere un giocatore forte come McTominay, forse ha sorpreso per il suo impatto e ce lo godiamo - le parole del capitano azzurro a Dazn -. Siamo contenti per questa vittoria, sapevamo che era una partita difficile e sono tre punti importanti per il nostro percorso. Il rischio era quello di avere fretta nello sbloccarla, ma la squadra è rimasta sempre concentrata. Da qui alla fine saranno tutte partite toste".