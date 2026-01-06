Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Napoli, delegazione di giocatori all'ospedale pediatrico Pausilipon

06 Gen 2026 - 13:32

Una giornata speciale quella vissuta dai piccoli pazienti ricoverati presso l'Ospedale Pausilipon, Polo oncologico pediatrico dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon, che hanno ricevuto ieri la visita di una rappresentanza di calciatori della SSC Napoli in occasione della festività dell'Epifania. Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno e Sam Beukema, al termine dell'allenamento di ieri hanno trascorso del tempo con i bambini e le loro famiglie, portando doni, sorrisi e un momento di spensieratezza capace di alleggerire, anche solo per qualche ora, il percorso di cura dei piccoli degenti. "Un gesto di grande valore umano - si sottolinea in un comunicato dell'ospedale pediatrico - che conferma l'attenzione del Calcio Napoli verso il territorio e, in particolare, verso i più fragili". L'iniziativa - si ricorda - non rappresenta un episodio isolato, ma si inserisce in un più ampio programma di attività condivise tra il Napoli, l'Ospedale Santobono Pausilipon e la Fondazione Santobono Pausilipon, reso possibile grazie a una convenzione recentemente sottoscritta tra la società sportiva e la Fondazione stessa. L'accordo prevede una serie di azioni di charity e fundraising, oltre a iniziative dedicate ai bambini ricoverati, tra cui la possibilità di assistere alle partite della loro squadra del cuore allo Stadio Maradona.

Soddisfazione è stata espressa dal direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale Santobono Pausilipon, Rodolfo Conenna: "Accogliere i calciatori del Napoli in ospedale significa regalare ai nostri piccoli pazienti e alle famiglie un momento di spensieratezza e di allegria. Grazie alla società SSC Napoli per aver scelto di costruire con noi un percorso a sostegno del nostro ospedale. Una collaborazione che va oltre il gesto simbolico e che rappresenta un importante investimento in termini di vicinanza e responsabilità sociale", ha dichiarato. "Questa giornata rappresenta perfettamente il senso della collaborazione che abbiamo voluto costruire con la SSC Napoli", hanno spiegato Flavia Matrisciano e Giovanni Siola, direttrice e presidente della Fondazione Santobono Pausilipon. "Il nostro obiettivo - hanno poi aggiunto - è creare un percorso strutturato di solidarietà che unisca sport, salute e speranza. Vedere la felicità negli occhi dei bambini è la conferma che stiamo andando nella direzione giusta". "Questa iniziativa nasce dalla volontà di costruire un rapporto stabile e concreto con il Santobono Pausilipon. Non si tratta di un gesto occasionale, ma dell'inizio di un percorso condiviso che mette al centro i bambini e le loro famiglie, con l'obiettivo di offrire momenti di serenità e partecipazione anche attraverso il calcio" dice Tommaso Bianchini, direttore generale area business del Napoli. "La visita per l'Epifania è solo la prima di ulteriori iniziative che proseguiranno nei prossimi mesi con un solo obiettivo comune: regalare sorrisi, sostegno concreto e nuove opportunità ai bambini ricoverati e alle loro famiglie", conclude la nota. 

Ultimi video

01:03
CLIP MN OK MICELI MERCATO INTER 5/1 SRV

Inter-Cancelo, c'è un ostacolo: ecco la mossa del Barcellona

01:23
Oggi Pisa-Como

Oggi Pisa-Como

01:37
Gasp, obiettivo reazione

Gasp, obiettivo reazione

02:47
Polemiche da Var

Polemiche da Var senza fine

01:34
Ultima chiamata per David

Ultima chiamata per David

01:32
Un Milan micidiale

Un Milan micidiale: quando segna subito...

01:34
Napoli oltre Neres

Napoli oltre Neres: le soluzioni di Conte

01:44
Juve, stasera il Sassuolo

Juve, stasera il Sassuolo

01:41
Domani Parma-Inter

Inter a Parma per la sesta vittoria di fila

03:07
Una poltrona per tre

Una poltrona per tre: Chivu, Allegri o Conte?

00:35
CLIP CESARI VAR MOVIOLA IN CAMPO 06/01 SRV

L'urlo di Cesari: "Il Var é la nuova moviola in campo"

02:48
SRV RULLO IL VAR DIVENTA MOVIOLA IN CAMPO? 5/1 (MUSICATO) SRV OK

Arbitri nel caos: "Il Var è diventato moviola in campo!"

03:10
SRV RULLO SCUDETTO UNA POLTRONA PER TRE 5/1 (MUSICATO)

Inter-Milan-Napoli: lo scudetto è una poltrona per 3

01:12
CLIP MN OK MICELI MERCATO ALTRE 5/1 SRV

Amorim, effetto domino: Roma e Napoli sperano per Zirkzee e Mainoo

00:58
CLIP MN OK MICELI MERCATO JUVENTUS 5/1 SRV

Juventus-Chiesa, contatto: ora decide il Liverpool

01:03
CLIP MN OK MICELI MERCATO INTER 5/1 SRV

Inter-Cancelo, c'è un ostacolo: ecco la mossa del Barcellona

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI SU RIGORE 3/1 DICH

Spalletti: "Se scelgo io quello che sbaglia il rigore siamo c****i in due"

SRV RULLO MILAN, NKUNKU E LE ESULTANZE... OK

Nkunku gonfia due volte il palloncino: quando l'esultanza diventa show

Rissa Mazzocchi-Marusic, Conte prova a far da paciere: volano due cartellini rossi

SRV RULLO IL VAR DIVENTA MOVIOLA IN CAMPO? 5/1 (MUSICATO) SRV OK

Arbitri nel caos: "Il Var è diventato moviola in campo!"

Fabio Pisacane (Cagliari), 1 milione di euro netti

Agguato al fratello di Pisacane: ferito a colpi di pistola ai Quartieri Spagnoli

SRV RULLO DAVID RIGORE INFINITO 5/1 (MUSICATO) SRV

David e il rigore della discordia: i tifosi tutti contro di lui

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:32
Napoli, delegazione di giocatori all'ospedale pediatrico Pausilipon
12:14
Gabigol si presenta al Santos e tifosi lo minacciano
11:07
Serie A oltre l'infrasettimanale: le partite del weekend
10:32
Juve, i convocati per il Sassuolo: confermate due assenze
23:10
Sassuolo, contro la Juventus torna Konè