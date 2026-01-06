Napoli, delegazione di giocatori all'ospedale pediatrico Pausilipon

Soddisfazione è stata espressa dal direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale Santobono Pausilipon, Rodolfo Conenna: "Accogliere i calciatori del Napoli in ospedale significa regalare ai nostri piccoli pazienti e alle famiglie un momento di spensieratezza e di allegria. Grazie alla società SSC Napoli per aver scelto di costruire con noi un percorso a sostegno del nostro ospedale. Una collaborazione che va oltre il gesto simbolico e che rappresenta un importante investimento in termini di vicinanza e responsabilità sociale", ha dichiarato. "Questa giornata rappresenta perfettamente il senso della collaborazione che abbiamo voluto costruire con la SSC Napoli", hanno spiegato Flavia Matrisciano e Giovanni Siola, direttrice e presidente della Fondazione Santobono Pausilipon. "Il nostro obiettivo - hanno poi aggiunto - è creare un percorso strutturato di solidarietà che unisca sport, salute e speranza. Vedere la felicità negli occhi dei bambini è la conferma che stiamo andando nella direzione giusta". "Questa iniziativa nasce dalla volontà di costruire un rapporto stabile e concreto con il Santobono Pausilipon. Non si tratta di un gesto occasionale, ma dell'inizio di un percorso condiviso che mette al centro i bambini e le loro famiglie, con l'obiettivo di offrire momenti di serenità e partecipazione anche attraverso il calcio" dice Tommaso Bianchini, direttore generale area business del Napoli. "La visita per l'Epifania è solo la prima di ulteriori iniziative che proseguiranno nei prossimi mesi con un solo obiettivo comune: regalare sorrisi, sostegno concreto e nuove opportunità ai bambini ricoverati e alle loro famiglie", conclude la nota.