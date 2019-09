Aurelio de Laurentiis al Corriere dello Sport: "Quando vedrò Sarri gli stringerò la mano e gli dirò bravo. Non mischio passato e presente col futuro ma guardo sempre a quest'ultimo". Il presidente del Napoli parla anche di Ancelotti descritto come "il Von Karajan del calcio" mentre su Lozano: "Come fosse da sempre qui, l'esordio mi ha riempito di gioia".