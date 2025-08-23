Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Napoli, De Bruyne: "Bello iniziare così, so che dovrò adattarmi". McTominay: "Consigli a Kevin? Li prendo io da lui"

23 Ago 2025 - 21:25
© Getty Images

© Getty Images

"Cosa ho pensato quando ho visto la palla entrare? Bello iniziare in questo modo, volevo metterla in una zona di pericolo e per fortuna nessuno l’ha toccata ed è entrata". Esordio con gol in Serie A per Kevin De Bruyne con la maglia del Napoli. Il belga ha realizzato il gol del 2-0 sul campo del Sassuolo. "In Italia è molto diverso il modo di lavorare, ma sono io che devo adattarmi - ha detto a Dazn - Oggi potevamo fare anche meglio, dobbiamo continuare a lavorare per replicare quanto accaduto lo scorso anno". "Consigli a Kevin? Sono io che devo ricevere consigli da lui e non lui da me, è un onore averlo in squadra con me”.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:43
Campionato, ci siamo

Campionato, ci siamo

00:20
DICH JURIC PRE PISA 23/8 DICH

Juric: “L’Atalanta deve essere umile, deve lavorare forte e in silenzio”

01:50
DICH TUDOR PRE PARMA 23/8 DICH

Tudor: "Il mercato è ancora aperto, ma io sono contento della squadra che ho”

01:39
DICH GILARDINO PRE ATA 23/8 DICH

Gilardino: "Come maratoneti: km dopo km dobbiamo pensare di raggiungere l'obiettivo"

01:24
DICH CUESTA PRE JUVE 23/8 DICH

Cuesta: "Firmare per un pareggio? Il calcio è imprevedibile"

02:11
Novità XXL: Serse Cosmi

Novità XXL: Serse Cosmi

01:30
Bonny, voglia di Inter

Bonny, voglia di Inter

01:33
De Zerbi scarica Rabiot

De Zerbi scarica Rabiot

01:40
Di Gregorio muro Juve

Di Gregorio muro Juve

01:24
Domani Juventus-Parma

Domani Juventus-Parma

01:18
Italiano punta Roma

Italiano punta Roma

01:43
Stasera Roma-Bologna

Stasera Roma-Bologna

01:52
Stasera Milan-Cremonese

Stasera Milan-Cremonese

01:15
Reggio Emilia Live

Reggio Emilia Live

01:50
Campioni a Reggio Emilia

Campioni a Reggio Emilia

01:43
Campionato, ci siamo

Campionato, ci siamo

I più visti di Calcio

DICH CONTE 2 ok

Conte: "Il primo a vincere due scudetti col Napoli? Stiamo belli calmi"

Matteo Materazzi, la preoccupazione della moglie: "La malattia è velocissima, non se arriverà alle cure"

Ronaldo, Georgina e l'accordo prematrimoniale: cifra record per lei in caso di divorzio

DICH GASPERINI ROMA 22/8 DICH

Gasperini: "Pellegrini? Situazione non così chiara, che io ho ereditato"

DICH PIOLI PRE CONFERENCE 20/8 DICH

Pioli: "E' l'occasione per stare in Europa dove stanno le grandi squadre"

DE ZERB1 PER SITO MCH

De Zerbi: "Mai vista una rissa del genere, è svenuto un calciatore"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:58
Sassuolo, Grosso: "Siamo rimasti in gara a testa alta"
21:55
Lecce, Di Francesco: "Mancata qualità ultimi 20 metri ma siamo stati bravi"
21:54
Genoa, Vieira: "Il livello è alto, mi tengo il punto"
21:30
Bologna: Immobile subito ko, fuori al 30' all'Olimpico
21:27
Questura Como, annullare biglietti comprati da laziali per settori casa