Napoli, De Bruyne: "Bello iniziare così, so che dovrò adattarmi". McTominay: "Consigli a Kevin? Li prendo io da lui"

"Cosa ho pensato quando ho visto la palla entrare? Bello iniziare in questo modo, volevo metterla in una zona di pericolo e per fortuna nessuno l’ha toccata ed è entrata". Esordio con gol in Serie A per Kevin De Bruyne con la maglia del Napoli. Il belga ha realizzato il gol del 2-0 sul campo del Sassuolo. "In Italia è molto diverso il modo di lavorare, ma sono io che devo adattarmi - ha detto a Dazn - Oggi potevamo fare anche meglio, dobbiamo continuare a lavorare per replicare quanto accaduto lo scorso anno". "Consigli a Kevin? Sono io che devo ricevere consigli da lui e non lui da me, è un onore averlo in squadra con me”.