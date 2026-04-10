Napoli, Contini: "Parma tosto, Conte tra tecnici più forti al mondo"

"Il Parma è una squadra tosta, sicuramente ci lasceranno pochi spazi: seguiremo il mister in questi ultimi giorni di allenamento e speriamo di portare a casa i 3 punti". Così il terzo portiere del Napoli Nikita Contini ai microfoni di Radio Crc in vista della sfida di campionato contro gli emiliani in programma domenica pomeriggio. "Conte è uno dei mister più forti al mondo: è un tipo determinato e determinante. Per me lavorare con lui e con il suo staff è motivo di grande orgoglio. Ci ha insegnato e ci trasmette tante cose, dobbiamo solo seguirlo come abbiamo fatto fino ad ora - ha proseguito - Ormai sono da circa 18 anni nel Napoli: sono nato in Ucraina, ma, essendo cresciuto qui, mi reputo un napoletano a tutti gli effetti. L'emozione dello scudetto è stata indescrivibile, la porterò per sempre con me: abbracciare mio figlio e la mia famiglia al Maradona è stato incredibile. L'oceano dei tifosi con il bus scoperto è stata un'emozione unica. Il sogno più grande è quello di continuare a indossare questa maglia e tenermi pronto nel caso in ci sia bisogno di me. Io, come tutti i miei compagni, cerco sempre di allenarmi al massimo, di aiutare la squadra ed il mister. È quello che dobbiamo fare per il bene del Napoli e di Napoli".