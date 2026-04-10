Il Napoli tornerà in ritiro a Dimaro dal 17 al 27 luglio

Il Napoli inizierà il precampionato 2026 il prossimo 17 luglio nel tradizionale ritiro di Dimaro Folgarida, in Val di Sole. La squadra azzurra sarà ospitata nella località turistica del Trentino sino al 27 luglio allenandosi alla Ski.It Arena, nella ormai consueta cornice di Carciato. Il 2026 segna i 15 anni di collaborazione tra il club partenopeo e questo territorio del Trentino posto tra le Dolomiti di Brenta, il Ghiacciaio del Presena e il massiccio dell'Ortles, ma anche i 100 anni di storia della società del presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron ha reso note le date della prima parte del ritiro azzurro (cui seguirà come di consueto la preparazione a Castel di Sangro, in Abruzzo) con l'assessore al Turismo del Trentino Roberto Failoni, il ceo di Trentino Marketing Maurizio Rossini, il presidente dell'Apt Val di Sole Luciano Rizzi e il sindaco di Dimaro Folgarida Marco Panciera.