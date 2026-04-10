Immobile e Koleosho trascinano il Paris Fc nella vittoria 4-1 sul Monaco

Serata con tanta Italia a Parigi nell'anticipo della 29/a giornata di Ligue 1. Il Paris Fc - seconda squadra della capitale - ha battuto 4-1 il Monaco grazie alle reti di due azzurri, Ciro Immobile e Luca Koleosho, e alla doppietta di una vecchia conoscenza della Serie A, Jonathan Ikoné. Ad aprire le marcature è stato proprio l'ex Fiorentina al 4' pt, poi il gol di Immobile all'8' pt e la seconda rete di Ikoné al 21' pt. Al 36' pt per gli ospiti va a referto Folarin Balogun, ma al 26' st è Koleosho a chiudere la partita. Per la squadra del Principato, nella ripresa è rientrato in campo dopo 126 giorni dall'ultima apparizione Paul Pogba.