Immobile e Koleosho trascinano il Paris Fc nella vittoria 4-1 sul Monaco

10 Apr 2026 - 21:19
© instagram

© instagram

Serata con tanta Italia a Parigi nell'anticipo della 29/a giornata di Ligue 1. Il Paris Fc - seconda squadra della capitale - ha battuto 4-1 il Monaco grazie alle reti di due azzurri, Ciro Immobile e Luca Koleosho, e alla doppietta di una vecchia conoscenza della Serie A, Jonathan Ikoné. Ad aprire le marcature è stato proprio l'ex Fiorentina al 4' pt, poi il gol di Immobile all'8' pt e la seconda rete di Ikoné al 21' pt. Al 36' pt per gli ospiti va a referto Folarin Balogun, ma al 26' st è Koleosho a chiudere la partita. Per la squadra del Principato, nella ripresa è rientrato in campo dopo 126 giorni dall'ultima apparizione Paul Pogba.

ciro immobile
paris f.c.
ligue1
italia

Ultimi video

02:14
Milan e il sogno Lewa

Milan, il sogno Lewa

03:15
CLIP BALDINI A CONTROCAMPO 2011 10/04 SRV

Nel 2011 Baldini a Controcampo: "Ho odiato fare l'allenatore..."

02:37
CLIP DISCORSO SPALLETTI ALLA SQUADRA RINNOVO (UFFICIALE) 10/04 SRV

Così Spalletti ha annunciato il rinnovo alla squadra: "Fuori dai c... e alleniamoci" VIDEO

01:08
DICH GIAMPAOLO PRE CAGLIARI 10/4 DICH

Cremonese, Giampaolo verso il Cagliari: "Adesso ogni gara è uno spartiacque"

01:42
Mariani al Mondiale

Mariani al Mondiale

02:22
Fabregas segreto: 3 cose che odia e ama fuori dal calcio

Fabregas segreto: 3 cose che odia e ama fuori dal calcio

01:46
Barça, rabbia e proteste

Barça, rabbia e proteste

01:50
Trevisani: "Rinnovo Spalletti, la scelta migliore dell'era Comolli"

Trevisani: "Rinnovo Spalletti, la scelta migliore dell'era Comolli"

03:48
Raimondi: "Lewandowski-Milan, primi contatti"

Raimondi: "Lewandowski-Milan, primi contatti"

01:23
Ferrero: "Rinnovo Spalletti a un passo, a Bergamo vietato sbagliare"

Ferrero: "Rinnovo Spalletti a un passo, a Bergamo vietato sbagliare"

02:02
Trevisani: "Il calcio italiano è in difficoltà, non siamo competitivi"

Trevisani: "Il calcio italiano è in difficoltà, non siamo competitivi"

01:42
Serie A, che giornata!

Serie A, una giornata decisiva

00:59
Allegri e gli attaccanti

I dubbi in attacco di Max

01:01
Allegri e il modulo

Allegri, si cambia modulo?

02:29
Palladino e la Juventus

Palladino-Juve: amici contro

02:14
Milan e il sogno Lewa

Milan, il sogno Lewa

I più visti di Calcio

Juve alla "McKennie"

Juve alla "McKennie"

Landoni: "Conte in Nazionale, De Laurentiis lo libererà se…"

Landoni: "Conte in Nazionale, De Laurentiis lo libererà se…"

SRV PERSONAGGIO LUCESCU AGGIORNATO STOP

Addio a Mircea Lucescu, il nostro ricordo

Lucescu, una vita di trionfi

Rivoluzione Marsiglia, nuovo logo dopo 22 anni

Rivoluzione Marsiglia, nuovo logo dopo 22 anni

Spalletti e Juve avanti

Spalletti e Juve avanti

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:52
Serie B, Frosinone-Palermo finisce in pareggio, sorride il Monza
22:11
Roma, quella di Malen è la prima tripletta assoluta in questa Serie A
21:19
Immobile e Koleosho trascinano il Paris Fc nella vittoria 4-1 sul Monaco
20:52
Milan, anche a Verona trasferta vietata. La Sud: "Ennesimo folle abuso"
20:25
Il Napoli tornerà in ritiro a Dimaro dal 17 al 27 luglio