Napoli, calciatore muore durante gara per ricordare il fratello scomparso

LA TRAGEDIA

Giuseppe Perrino, 30 anni, è stato colto da malore: inutili i soccorsi

Giuseppe Perrino, calciatore 29enne cresciuto nelle Giovanili del Parma, è deceduto a Poggiomarino (Napoli) mentre era in corso una partita di calcetto in memoria del fratello Rocco, morto tre anni prima a soli 24 anni mentre si allenava in bicicletta. Il ragazzo si è prima fermato, poi è svenuto. Gli amici lo hanno immediatamente soccorso e i sanitari del 118 sono arrivati pochi minuti dopo, ma purtroppo il calciatore era già morto. facebook

Il centrocampista, cresciuto nelle giovanili del Parma, ha giocato anche in Lega Pro con l’Ebolitana. E ha vestito la casacca della nazionale under 21 di Lega Pro in diverse occasioni e anche nel torneo di Dubai del 2011. Poi una carriera tra terza divisione e serie D con Sapri, Bellaria, Vigor Lamezia, Battipagliese, Scafatese, Turris, Real Poggiomarino, Pimonte e Solofra.