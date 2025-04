Napoli, Buffon: "Passo importante ma campionato ancora aperto"

''Il campionato non si è deciso ieri anche se il Napoli ha fatto un passo importante approfittando delle difficoltà di questo momento dell'Inter. Però ci sono ancora quattro gare alla fine''. Lo ha detto Gianluigi Buffon oggi a Coverciano fra i premiati nella quinta edizione di 'Inside the Sport', il riconoscimento ideato da Michele Cutolo, vicepresidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori (Mcl) e Gianfranco Coppola, presidente nazionale dell'Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi).''Lo scudetto si decide durante tutto l'anno - ha continuato l'attuale capodelegazione della Nazionale - Ci sono momenti in cui capisci di aver buttato via qualcosa, lo sapranno quelli dell'Inter e Napoli, alla fine chi non vincerà lo scudetto avrà dei rimpianti. Sorpreso di vedere il Napoli in testa? No, l'ho creduto da quando a luglio è arrivato Conte''.