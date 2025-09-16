Logo SportMediaset
Napoli, Beukema: "A Manchester per dimostrare di essere forti"

16 Set 2025 - 18:41

"Ieri non sono stato bene, ma oggi è tutto passato. Sono pronto per la prossima partita a Manchester". Così il difensore olandese Sam Beukema è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner del Napoli. La squadra di Conte è reduce da un inizio di campionato sensazionale con tre vittorie. "Abbiamo iniziato bene, però è solo l'inizio - ha aggiunto l'ex Bologna - la strada è ancora lunghissima. La prossima partita iniziamo anche la Champions, un'altra bella sfida, contro il Manchester City: vogliamo dimostrare che siamo forti. È una squadra che ha tante qualità, dobbiamo essere molto attenti in tutti gli aspetti, con e senza la palla, ma dobbiamo avere la voglia di giocare come sempre. Credo che possiamo fare una bella partita lì". "Siamo molto carichi per giovedì, inizia praticamente un altro campionato, il più bello. Vogliamo fare bene e siamo pronti", ha detto ancora Beukema.

Il centrale azzurro è poi tornato sulla vittoria di Firenze. "È stato bellissimo: era il mio esordio ed ho fatto un gol, ma anche la prestazione della squadra è stata positiva. Abbiamo fatto una bella partita fin dall'inizio, abbiamo dominato e portato a casa 3 punti importanti su un campo difficile. Una grande emozione per me", ha detto. "Sono abituato dai miei 2 anni a Bologna a pressare alto insieme alla squadra, ma qui ci abbiamo lavorato davvero tanto fin dai ritiri. Abbiamo fatto bene a Firenze, ma possiamo ancora migliorare - ha aggiunto - stiamo facendo bene, ma credo che ci sono ancora tanti passi da fare. Se prendi la palla più alto in campo hai più probabilità di fare gol, perché sei ovviamente più vicino alla porta avversaria. Mi piace questo modo di giocare, ma dobbiamo essere sempre molto attenti tutti perché ci sono anche i rischi". Sul compagno di reparto Buongiorno. "Mi sono trovato molto bene con lui, abbiamo parlato tanto, non solo durante la partita, ma anche durante la settimana in allenamento. Lavoriamo sempre bene, anche con gli altri difensori", ha detto. Infine sulle sue capacità realizzative. "Secondo me è un valore aggiunto quando un difensore riesce ad aiutare la squadra anche con qualche gol. Per me è stato un ottimo inizio, ma so di dover ancora migliorare tanto in tutti gli aspetti. Spero di fare altri gol", ha concluso.

