Napoli, Beukema: "A Manchester per dimostrare di essere forti"

Il centrale azzurro è poi tornato sulla vittoria di Firenze. "È stato bellissimo: era il mio esordio ed ho fatto un gol, ma anche la prestazione della squadra è stata positiva. Abbiamo fatto una bella partita fin dall'inizio, abbiamo dominato e portato a casa 3 punti importanti su un campo difficile. Una grande emozione per me", ha detto. "Sono abituato dai miei 2 anni a Bologna a pressare alto insieme alla squadra, ma qui ci abbiamo lavorato davvero tanto fin dai ritiri. Abbiamo fatto bene a Firenze, ma possiamo ancora migliorare - ha aggiunto - stiamo facendo bene, ma credo che ci sono ancora tanti passi da fare. Se prendi la palla più alto in campo hai più probabilità di fare gol, perché sei ovviamente più vicino alla porta avversaria. Mi piace questo modo di giocare, ma dobbiamo essere sempre molto attenti tutti perché ci sono anche i rischi". Sul compagno di reparto Buongiorno. "Mi sono trovato molto bene con lui, abbiamo parlato tanto, non solo durante la partita, ma anche durante la settimana in allenamento. Lavoriamo sempre bene, anche con gli altri difensori", ha detto. Infine sulle sue capacità realizzative. "Secondo me è un valore aggiunto quando un difensore riesce ad aiutare la squadra anche con qualche gol. Per me è stato un ottimo inizio, ma so di dover ancora migliorare tanto in tutti gli aspetti. Spero di fare altri gol", ha concluso.