Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Dopo la sosta per le NazionalI, sabato 14 settembre gli azzurri sfideranno la Sampdoria al San Paolo. La squadra, sul campo 1, ha svolto riscaldamento in avvio e di seguito una serie di torelli con la rosa divisa in gruppi. Successivamente seduta tecnico tattica. Chiusura con esercitazioni su cross e tiri in porta. Elmas, Gaetano e Zielinski sono rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali ed hanno svolto lavoro completo col gruppo. Differenziato e tabella personalizzata per Milik, Insigne e Tonelli. Domani la squadra tornerà in campo nel pomeriggio.