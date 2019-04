NAPOLI, ANCELOTTI: "INSIGNE IN QUESTO MOMENTO VA AIUTATO"

30/04/2019

In occasione della presentazione del libro di Alberto Costa 'Da Calciopoli ai Pink Floyd', Carlo Ancelotti è tornato a parlare della situazione di Lorenzo Insigne: "Sente molto la responsabilità, è un giocatore importante ed è capitano del Napoli: la responsabilità è una motivazione importante, troppa però non va bene. Dobbiamo aiutarlo a gestirla, io per primo. Lorenzo è nato a Napoli, è cresciuto in questo club e ora ne è capitano. Faremo di tutto per aiutarlo a gestire questa responsabilità che gli hanno dato e che deve controllare perché può essere una motivazione importante ma che, se diventa eccessiva, non va bene".