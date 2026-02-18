Torino, Susanna Egri compie 100 anni: "Compleanno speciale"

Susanna Egri Erbstein, figlia del direttore tecnico del Grande Torino Erno scomparso nella tragedia di Superga del 4 maggio 1949, compie oggi 100 anni. Il club granata ha pubblicato un messaggio di auguri: "Il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club partecipano con gioia ai festeggiamenti per la signora Susanna Egri e sono felici di poterle esprimere i più affettuosi auguri nel giorno di un compleanno tanto speciale" si legge in una nota ufficiale. "Susanna Egri, artista di fama internazionale, regina del mondo della danza, esempio di eleganza, garbo, professionalità e impegno civile, è la memoria storica del nostro Toro - continua il messaggio diramato sui canali del club di via Viotti - con nel cuore la viva memoria e gli insegnamenti del papà, Erno Egri Erbstein, direttore tecnico e fondamentale punto di riferimento del Grande Torino, il deus ex machina di una squadra amata da tutti gli sportivi, la signora Egri ha sempre testimoniato grande vicinanza ed affetto per i colori e per l'identità granata. Che sia un felicissimo giorno, signora Susanna! Da tutto il Torino Football Club, buon compleanno".