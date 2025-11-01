Napoli, affaticamento per Gilmour e Spinazzola

Gilmour e Spinazzola soffrono di un affaticamento muscolare. Lo rende noto il Napoli al termine dello 0-0 contro il Como. Gilmour ha sentito il dolore al 37' del primo tempo, usceno dal campo sostituito da Elmas. In quella sostituzione Conte aveva chiesto a Lobotka se se la sentiva di entrare, ma il regista tornato in panchina oggi dopo un lungo infortunio ha detto di non sentirsi pronto a giocare un'ora di match e infatti è tornato in campo al 42' della ripresa per cominciare a correre sperando di poter tornare titolare in Champions di martedì contro l'Eintracht Francoforte. All'intervallo anche Spinazzola ha spiegato al tecnico Conte e ai medici di avere un affaticamento muscolare e ha lasciato il posto nella ripresa a Olivera. I due giocatori verranno ora valutati per il match europeo.