"Noi ultimamente abbiamo battuto il Liverpool con un punteggio molto ampio, non vorrei che questo possa dare ai nostri psicologicamente una certa tranquillita'. Credo debbano entrare in campo concentratissimi, come se giocassero la partita dell'anno". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in un'intervista ai microfoni di Sky in vista del match di Champions League contro gli inglesi in programma la prossima settimana. "Solo cosi' si possono raggiungere certi obiettivi - ha aggiunto - Bisogna essere sollecitati ai massimi livelli".