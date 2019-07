Il Napoli non va oltre il 3-3 nell'amichevole, la terza stagionale, disputata dal ritiro di Dimaro contro la Cremonese, squadra che milita nel campionato di Serie B. Per i lombardi a segno Mogos all'11' del primo tempo e Arini al 42', nel mezzo Insigne firma il momentaneo 1-1. Nella ripresa i campani ribaltano il risultato pareggiando con Verdi al 9' e siglando il 3-2 con Younes, prima del nuovo pareggio, definitivo, realizzato da Soddimo al 31' per il 3-3 finale. Tra gli azzurri debutto per il nuovo acquisto Elmas, giovane centrocampista macedone appena prelevato dal Fenerbahce.