Naomi Girma prima giocatrice da un milione di dollari

Il calcio femminile ha la sua prima giocatrice da un milione di dollari. Si tratta della terzina statunitense Naomi Girma, considerata uno dei difensori migliori al mondo. Nata a San Jose, in California, da genitori immigrati, e prima giocatrice di origini etiopi a far parte della nazionale statunitense, Girma cambia continente e passa al Chelsea dal San Diego Wave per 900 mila sterline, 1,1 milione di dollari. Nessuna calciatrice al mondo e men che meno americana aveva fino ad ora superato un costo di trasferimento da un milione di dollari. E' la dimostrazione dei fondi crescenti che stanno confluendo nel calcio femminile. Il record precedente era stato messo a segno nel febbraio 2024 dall'attaccante zambiana Racheal Kundananji, passata a Bay FC da Madrid CFF per 788 milioni di dollari. Per il Chelsea si tratta della terza volta che paga un costo di trasferimento record per una giocatrice dopo la danese Pernille Harder (355 mila dollari) nel 2020 e la colombiana Mayra Ramirez (542 mila dollari) l'anno scorso. "Sono cosi' felice ed entusiasta di essere qui. Non mi sembra vero", ha dichiarato Girma al sito del Chelsea. "Ci sono tante cose del Chelsea per cui ho voluto venire qua: la cultura, la mentalita' vincente, lo staff, i giocatori. E' un ambiente al top in cui imparare e crescere", ha aggiunto spiegando che per lei e' stata una "scelta facile". Dopo la vittoria del Chelsea di ieri contro l'Arsenal, l'allenatrice del team, Sonia Bompastor, ha dichiarato alla stampa: "avere Naomi mi permettera' di avere ancora piu' opzioni. Portera' molta qualita' nella squadra anche se la squadra e' gia' piena di talenti". Secondo lei Girma "portera' molta fiducia nel team". Il record della 24enne statunitense, una star alle Olimpiadi di Parigi 2024 durante le quali ha contribuito alla vittoria della medaglia d'oro della sua nazionale contro il Brasile, arriva 57 anni dopo il primo milione di dollari versato per trasferire un calciatore (Pietro Anastasi, che nel 1968 si uni' alla Juventus dal Varese). Inoltre, il record di Girma impallidisce rispetto a quello maschile: l'importo piu' alto resta quello pari a 261mln di dollari. E' la cifra pagata dal Paris Saint-Germain per strappare al Barcellona il calciatore brasiliano Neymar nel 2017.