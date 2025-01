Nainggolan verrà sentito dal Gip di Bruxelles nel pomeriggio

Dopo le 14 di oggi Radja Nainggolan comparirà davanti al Gip di Bruxelles che dovrà decidere sulla sua eventuale scarcerazione. L'ex centrocampista di Cagliari, Roma, Inter e della nazionale belga ha trascorso la notte in cella dopo essere stato arrestato assieme ad altre 15 persone nell'ambito di un'indagine su un presunto traffico di cocaina attraverso il porto di Anversa. Lo riporta De Standaard. A confermare il colloquio di oggi con il Gip è stato l'avvocato del 'Ninja' Omar Souidi. Nove indagati sono stati già sentiti ieri dal Gip, otto resteranno in carcere, mentre il nono è stato rilasciato sotto determinate condizioni. Altri quattro, tra cui Nainggolan, hanno passato la notte in prigione e verranno ascoltati oggi.