Nainggolan ancora nei guai in Belgio: guida senza patente, passa con il rosso e sfiora un'auto della polizia
L’ex centrocampista di Inter e Roma è stato fermato dalla polizia belga alle porte di Anversa sabato scorso. Il veicolo è stato immediatamente confiscato
Ennesimo guaio con il codice della strada e la giustizia per Radja Nainggolan. L'ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter, ora in seconda divisione belga al Patro Eisden Maasmechelen, è stato protagonista di una pesante disavventura automobilistica ad Anversa, la sua città natale, conclusasi con il sequestro immediato della sua vettura da parte delle forze dell'ordine. Il calciatore è stato intercettato da una pattuglia della polizia locale dopo aver commesso un'infrazione, passando con il semaforo rosso a un incrocio cittadino e sfiorando una volante della polizia locale.
La contestazione dell'infrazione ha fatto scattare i consueti accertamenti sui documenti del conducente, dai quali è emerso che Nainggolan si trovava alla guida del veicolo nonostante fosse privo di una patente in corso di validità. Al centrocampista, infatti, era stato precedentemente comminato un provvedimento di divieto alla guida. Per poter rientrare legalmente in possesso della licenza, il giocatore avrebbe dovuto superare formalmente un apposito esame di idoneità stradale, che prevede specifici test di natura medico-psicologica oltre a prove teoriche o pratiche, un iter burocratico e medico che il calciatore non aveva tuttavia ancora completato.
Il test dell'etilometro ha dato esito negativo, ma il veicolo è stato sequestrato dalla polizia e Nainggolan dovrà comparire nuovamente in tribunale. Di contro, il belga si è difeso attraverso le parole del suo legale rappresentante, Omar Souidi. "Non ha deciso di mettersi al volante, nonostante la patente sospesa, per pigrizia o imprudenza. Ha ricevuto una chiamata dalla figlia, che era in preda al panico, perché non si sentiva bene e gli chiedeva di portarla in ospedale perché non ha la patente. Convinto che avesse bisogno di assistenza medica, è andato a prenderla per portarla in ospedale".
Per Nainggolan, oltre alla perdita temporanea del veicolo, si prospettano ora pesanti sanzioni pecuniarie e un inevitabile prolungamento dei tempi per il recupero formale del diritto di guida.