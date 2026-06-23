Nainggolan ancora nei guai in Belgio: guida senza patente, passa con il rosso e sfiora un'auto della polizia

Il test dell'etilometro ha dato esito negativo, ma il veicolo è stato sequestrato dalla polizia e Nainggolan dovrà comparire nuovamente in tribunale. Di contro, il belga si è difeso attraverso le parole del suo legale rappresentante, Omar Souidi. "Non ha deciso di mettersi al volante, nonostante la patente sospesa, per pigrizia o imprudenza. Ha ricevuto una chiamata dalla figlia, che era in preda al panico, perché non si sentiva bene e gli chiedeva di portarla in ospedale perché non ha la patente. Convinto che avesse bisogno di assistenza medica, è andato a prenderla per portarla in ospedale".