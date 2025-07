Museo di Coverciano aperto tutto agosto anche il 15

Un museo sempre aperto, tutti i giorni, per viaggiare nel tempo e scoprire la storia a tinte azzurre delle Nazionali italiane di calcio: il Museo del Calcio di Coverciano, in Toscana, resta aperto per tutto il mese di agosto (compreso venerdì 15, Ferragosto), tutti i giorni dal lunedì alla domenica, con orario continuato dalle 10 alle 18. Visitare il Museo del Calcio significa ripercorrere oltre centodieci anni di sfide, dalla prima partita della rappresentativa italiana nel 1910 fino all'ultimo trionfo continentale degli Azzurri, a Euro2020, grazie ai cimeli qui conservati: maglie, coppe, scarpini e tanto altro, in una visita sempre più interattiva con postazioni quiz, possibilità di scattarsi un selfie con i campioni di ieri e di oggi e sentirsi Ct per un giorno, disponendo in campo il proprio undici azzurro preferito. All'interno del museo è possibile trovare il negozio con tutti i prodotti ufficiali - di gara e di allenamento - firmati Adidas, indossati dagli Azzurri e dalle Azzurre.