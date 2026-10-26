Mourinho vince il Clasico, elogia l'arbitro ma attacca il Var: "Si è addormentato"

José Mourinho non può che essere soddisfatto dopo il 2-1 rifilato al Barcellona nel Clasico, ma non sarebbe Mourinho senza una piccola o grande polemica: "L'arbitro ha fatto una grande partita. Il Var invece si è addormentato al 60' con una decisione che avrebbe avuto un impatto enorme sulla gara. Un cartellino rosso a Cancelo per il fallo su Diomande".
Il tecnico del Real Madrid è però soddisfatto della sua squadra: "Organizzati, coraggiosi, contro un avversario che ha pressato molto. Penso sia stata la partita più difficile contro una squadra che aveva solo vinto in campionato. Non ci sono mancate le occasioni per il secondo gol, come quel due contro uno con Bellingham e Mbappé. Il Barça ha reagito forte nel secondo tempo, ma non abbiamo perso la calma".
Poi una piccola frecciatina ai media relativa a Lunin: "Nessuna domanda su di lui. Sono sicuro che se avesse fatto degli errori, avreste subito parlato di Lunin. Abbiamo il miglior portiere al mondo (Courtois, ndr), ma nessuno dei giocatori ha pianto prima della partita perché non giocava. I giocatori sono uniti e arriviamo da cinque vittorie consecutive".
Alla vigilia del match, Mou aveva detto che Yamal era un grande giocatore, ma bravo come gli altri del Barcellona. Dopo la sfida, invece, i meritati complimenti: "Capisco quanto siano bravi i giocatori solo quando li vedo dal vivo, in televisione mi perdo qualcosa. A dieci metri di distanza ho capito che Lamine Yamal è molto bravo, molto difficile da affrontare e intelligente. Ha provato di tutto. È stata la partita più difficile mai giocata per Cucurella contro un avversario di alto livello".