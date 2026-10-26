Mourinho vince il Clasico, elogia l'arbitro ma attacca il Var: "Si è addormentato"

Il tecnico del Real Madrid è però soddisfatto della sua squadra: "Organizzati, coraggiosi, contro un avversario che ha pressato molto. Penso sia stata la partita più difficile contro una squadra che aveva solo vinto in campionato. Non ci sono mancate le occasioni per il secondo gol, come quel due contro uno con Bellingham e Mbappé. Il Barça ha reagito forte nel secondo tempo, ma non abbiamo perso la calma".