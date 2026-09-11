Mondiali U20 femminili, Italia contro Giappone per primo posto girone

Uno spareggio per ottenere il primo posto nel girone: domani, sabato 12 settembre, alle ore 15 - in diretta tv su Rai Sport - la Nazionale femminile Under 20 scenderà in campo a Lodz per sfidare le pari età giapponesi in una gara che varrà il primato nel Gruppo D. Dopo i due successi nelle prime due partite disputate, contro Stati Uniti e Nuova Zelanda, le Azzurrine arrivano a questo appuntamento forti di avere due risultati su tre a disposizione per chiudere il raggruppamento davanti a tutti. Ma soprattutto le ragazze di Matteucci arrivano a questa sfida certe di aver raggiunto la fase a eliminazione diretta e con la consapevolezza di aver già sconfitto una delle grandi favorite per il successo finale nel torneo, gli Usa.