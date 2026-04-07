Mourinho come Allegri: "Addio titolo. E alcuni calciatori vorrei non schierarli più"

Nel weekend che ha visto il Milan alzare bandiera bianca in ottica Tricolore (lo ha ammesso lo stesso Allegri), è un altro big del calcio a tirarsi fuori dalla lotta scudetto in patria. Trattasi di José Mourinho, decisamente arrabbiato per il pareggio con il Casa Pia: "La lotta per arrivare primi è finita - ha ammesso lo Special One -. Per arrivare primi dovevamo assolutamente vincere. Abbiamo perso due punti ma anche la possibilità di ambire al traguardo massimo. Devo riflettere perché avrei voglia di non schierare più certi giocatori". Solo pochi giorni fa il Benfica aveva protestato per dei presunti aiuti arbitrali in favore dello Sporting Lisbona.