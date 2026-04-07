Champions, Flick verso Barça-Atletico: "Sfida ostica, mantenere nostro stile"

07 Apr 2026 - 15:00

"L'Atletico è una squadra ostica. Hanno un atteggiamento fantastico, grande intensità e giocatori eccezionali, quindi è sempre complicato. Ci saranno molte emozioni in entrambe le partite e cercheremo di ottenere un buon risultato. Abbiamo il nostro stile e dobbiamo attenerci ad esso. Dobbiamo pressare e trovare gli spazi. L'importante è essere concentrati fin dall'inizio". Così Hansi Flick, allenatore del Barcellona, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Atletico Madrid in Champions League. Il Barça deve affrontare l'Atletico tre volte in 11 giorni. "Questa partita è diversa perché è di Champions League e tutti vogliamo dare il massimo. È importante giocare secondo il nostro stile e che tutti partecipino alla fase difensiva - ha aggiunto - assicurandoci di essere ben posizionati e organizzati. Ho la sensazione che il legame tra i nostri tifosi e i giocatori sia fantastico. Abbiamo bisogno di loro domani." Presente in conferenza stampa anche il difensore portoghese João Cancelo. "Ci aspettiamo dall'Atlético la stessa cosa degli ultimi anni. Sono una squadra aggressiva con giocatori di talento. Dobbiamo controllarli, come abbiamo fatto nell'ultima partita, e puntare alla vittoria. Sappiamo che dopo dovremo andare a giocare nel loro stadio, che è un campo molto difficile. Lo scenario ideale sarebbe quello di ottenere un risultato che ci metta in una buona posizione per il passaggio del turno, ma dobbiamo essere pronti a tutto", ha concluso l'ex Inter e Juve.

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