Calcio

Mondiali 2026: Fifa, ricevute oltre 500 mln richieste di biglietti

15 Gen 2026 - 09:13

La Fifa afferma di aver ricevuto oltre 500 milioni di richieste per i biglietti del Mondiale di calcio in programma quest'estate negli Usa, Messico e Canada. Al di fuori dei paesi organizzatori, la maggior parte delle richieste proviene da Germania, Inghilterra e Brasile. Dopo le critiche ricevute per il caro biglietti, la Fifa ha annunciato tariffe da 60 dollari per ticket disponibili attraverso le federazioni nazionali. La partita più richiesta dell'ultima fase di vendita è Colombia-Portogallo, in programma a Miami il 27 giugno. La Fifa prevede di avvisare i richiedenti dei biglietti non prima del 5 febbraio, con assegnazione casuale per le partite ad alta richiesta. 

01:33
Juve, cooperativa del gol

Juve, la cooperativa del gol

01:59
Lipsia-Friburgo 2-0

Lipsia-Friburgo 2-0

01:32
MCH COLONIA-BAYERN 1-3 MCH

Colonia-Bayern 1-3: Kompany sempre più primo

01:15
MCH PORTO-BENFICA 1-0 MCH

Farioli batte Mourinho, il suo Porto vince 1-0 contro il Benfica e vola in semifinale di Coppa del Portogallo

01:33
DICH RRAHMANI POST NA-PAR 14/1 DICH

Rrahmani: "Dobbiamo essere più veloci e più concreti. È mancato il gol"

01:01
MCH ALLEGRI TEDOFORO 14/1 MCH

Allegri tedoforo, i tifosi del Milan: "Togli Fofana e riporta qui Reijnders"

02:38
Pio Esposito: "Sicuramente il mio gol più importante"

Pio Esposito: "Sicuramente il mio gol più importante"

02:10
DICH SOTTIL POST INTER-LECCE IN MIX 14/1 DICH EDL

Lecce, Sottil: "Peccato per il gol nei minuti finali. C'è un po' di amarezza"

01:49
Di Francesco: "Dobbiamo migliorare in freddezza e qualità"

Di Francesco: "Dobbiamo migliorare in freddezza e qualità"

01:24

Italiano: "Siamo chiusi in un angolo del ring, dobbiamo venirne fuori"

01:56
Le migliori parate

Le migliori parate: Butez è strepitoso

04:00
Allegri e il campionato

Allegri e il campionato

01:46
"Saele", il fedelissimo

"Saele", il fedelissimo

01:53
Arena, debutto da sogno

Arena, debutto da sogno per il baby romanista

01:38
Raspadori all'Atalanta

Atalanta, Raspadori per l'assalto all'Europa

01:33
Juve, la cooperativa del gol

Juve, la cooperativa del gol

10:55
Abodi: "Innalzare l'attenzione sui passaggi di proprietà"
09:13
Mondiali 2026: Fifa, ricevute oltre 500 mln richieste di biglietti
23:24
Lecce, Di Francesco: "Ci teniamo la prestazione ma ora servono risultati"
23:13
Inter, Esposito: "Aspettavo da tanto questo gol"
23:10
Bundesliga, il Bayern rimonta il Colonia e torna a +11 sul Dortmund