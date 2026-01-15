Mondiali 2026: Fifa, ricevute oltre 500 mln richieste di biglietti

La Fifa afferma di aver ricevuto oltre 500 milioni di richieste per i biglietti del Mondiale di calcio in programma quest'estate negli Usa, Messico e Canada. Al di fuori dei paesi organizzatori, la maggior parte delle richieste proviene da Germania, Inghilterra e Brasile. Dopo le critiche ricevute per il caro biglietti, la Fifa ha annunciato tariffe da 60 dollari per ticket disponibili attraverso le federazioni nazionali. La partita più richiesta dell'ultima fase di vendita è Colombia-Portogallo, in programma a Miami il 27 giugno. La Fifa prevede di avvisare i richiedenti dei biglietti non prima del 5 febbraio, con assegnazione casuale per le partite ad alta richiesta.