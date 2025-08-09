Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Mourinho al miele sulla Roma: "Uno dei lavori più belli della mia carriera"

09 Ago 2025 - 19:27
Mourinho © Getty Images

Mourinho © Getty Images

"Penso che il mio Porto resti nella storia. Il mio Chelsea, tra il 2004 e il 2006, è stato la squadra più forte della Premier. L'Arsenal fu invincibile per una stagione ma noi lo siamo stati per due. L'Inter? Ha vinto tutto. Ma la Roma per me è stata un piacere immenso". Il tecnico portoghese Josè Mourinho, in un'intervista a Futebol Total, ha ripercorso le tappe della sua carriera e torna a parlare della Roma. "Non voglio mancare di rispetto ai miei ragazzi parlando di frittate senza uova ma vincere la Conference League e centrare due finali europee consecutive, con tutti i nostri problemi, i paletti del Fair Play Finanziario e senza possibilità di fare mercato… beh insomma. La Roma è uno dei lavori più belli della mia carriera", ha aggiunto. "Sono riuscito a unire un club che non era unito, a riportare sugli spalti tanti tifosi che se n'erano andati, a trasformare lo stadio in un sold-out continuo. Quello che ho vissuto lì è stato qualcosa di speciale, un'esperienza che porterò sempre nel mio cuore", ha concluso il tecnico alla guida della Roma dall'estate del 2021 al gennaio del 2024.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:27
DICH INZAGHI PALERMO PRE MAN CITY DICH

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

01:42
MCH FEYENOORD-NAC BREDA 2-0 MCH

Eredivisie al via nel segno del Feyenoord

02:36
MCH NAPOLI-GIRONA 3-2 MCH

De Bruyne dà spettacolo: 3-2 Napoli sul Girona

01:53
DICH ZACCAGNI POST BURNLEY DICH

Zaccagni: "Obiettivo essere compatti, tenere squadra corta e palleggiare nella metà campo avversaria"

03:52
MCH HEIDENHEIM PARMA 2-1 MCH

Pellegrino non basta, Parma battuto dall'Heidenheim

01:46
DICH PIOLI POST UNITED DICH

Pioli: "Dobbiamo lavorare per alzare il livello soprattutto mentale"

01:38
Fiorentina, parla Gosens

Fiorentina, parla Gosens

01:35
Mistero Nico Gonzalez

Mistero Nico Gonzalez

01:33
Palermo sfida il City

Palermo sfida il City

01:29
La Juventus in Germania

La Juventus in Germania

01:32
Pulisic sempre più leader

Pulisic sempre più leader

01:16
Doppio test per il Milan

Doppio test per il Milan

01:44
Il Napoli in Abruzzo

Il Napoli in Abruzzo

03:31
MCH MONACO-INTER 1-2 con effetti MCH

L'Inter in 10 passa a Monaco con Lautaro e Bonny: gli highlights

00:50
MCH DE GEA E SIR ALEX MCH

De Gea con la Fiorentina ritrova Alex Ferguson

02:27
DICH INZAGHI PALERMO PRE MAN CITY DICH

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

I più visti di Calcio

Pallone d'Oro 2025, la lista dei 30 candidati: c'è mezzo Psg. McTominay, Lautaro e Dumfries gli "italiani"

PARTITELLA NAPOLI CASTEL DI SANGRO 7/8 MCH

Napoli, partitella a Castel di Sangro

MCH MONACO-INTER 1-2 con effetti MCH

L'Inter in 10 passa a Monaco con Lautaro e Bonny: gli highlights

Lookman è sparito

Lookman è sparito

DICH INZAGHI PALERMO PRE MAN CITY DICH

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

Zeman sta meglio

Zeman sta meglio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:30
Community Shield: il Liverpool vuole subito un trofeo per Diogo Jota
20:44
Amichevoli, il Bologna vince a Stoccarda
20:23
Lecce: si va verso il record degli abbonamenti
20:15
Amichevoli, pari Genoa col Rennes
19:47
Amichevoli, tris del Bari sul Picerno