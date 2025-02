Mourinho accusato di razzismo dopo Galatasaray-Fenerbahce

Il riferimento è a una frase pronunciata nel dopo partita da Mourinho, il quale avrebbe detto che i membri della panchina della squadra di casa "saltavano come scimmie" riferendosi ad alcune proteste nelle fasi iniziali della partita. "Presenteremo denuncia alla Uefa e alla Fifa", ha fatto sapere il Galatasaray, stigmatizzando inoltre "le parole offensive del popolo turco che Jose Mourinho pronuncia regolarmente da quando ha iniziato a lavorare in Turchia" e pubblicando sui social network un'immagine con la scritta "Say no to racism". Jose Mourinho è alla prima stagione alla guida del Fenerbahce; nella sua carriera ha allenato, tra le altre, Porto, Chelsea, Real Madrid, Manchester United e Tottenham e, in Italia, Inter e Roma, vincendo due Champions League, due Europa League e una Conference League, unico allenatore ad aver conquistato le tre principali competizioni europee per club. mca 250638 Feb 2025