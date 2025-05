Centinaia di tifosi nerazzurri si sono riversati per le strade di Milano festeggiando la vittoria sul Barcellona che vale la finale di Champions League. In Piazza Duomo, fumogeni e bandiere hanno colorato la notte milanese, tanti cori per Francesco Acerbi che ha salvato l'Inter allo scadere del secondo tempo, mentre impazzavano clacson di auto e motorini.