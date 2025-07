Morto Sergio Campana, il primo presidente dell'associazione dei calciatori

Parallelamente alla sua carriera da calciatore, Campana ha coltivato gli studi, laureandosi in giurisprudenza. Questa lungimiranza lo ha portato, nel 1968, a diventare il primo presidente dell'Associazione Italiana Calciatori (AIC), carica che ha ricoperto ininterrottamente fino al 2011. Sotto la sua guida, l'AIC ha ottenuto risultati storici, in primis il riconoscimento dello status di lavoratore sportivo per i calciatori con la Legge 91 del 1981, gettando le basi per maggiori tutele e diritti per migliaia di professionisti.