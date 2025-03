Morto Maurizio Romano: raccontò il Napoli di Maradona

È morto a 86 anni a Napoli il giornalista Maurizio Romano, per lunghi anni tra i protagonisti, tra l'altro, della trasmissione 90° minuto. A ricordarlo, su X, è il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che insieme a tutta la società esprime "profondo cordoglio per la scomparsa del volto storico della Rai che ha raccontato i successi del Napoli di Maradona". "Un vero signore, galantuomo di altri tempi. Lascia un ricordo dolcissimo in tutti coloro che come me hanno avuto la fortuna di essergli amico", scrive sui social il vicedirettore della Tgr Rai, Antonello Perillo.