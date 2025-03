Morto Andrija Delibasic, ex attaccante del Montenegro: aveva 43 anni

Calcio montenegrino in lutto per la morte di Andrija Delibasic, ex attaccante della selezione dei Falchi. Ex, tra le altre, di Partizan Belgrado, Benfica, Braga, Aek Atene (sfidò il Milan in Champions), Real Sociedad e Rayo Vallecano, aveva 43 anni. È deceduto dopo una lunga malattia, un tumore al cervello diagnosticatogli nel 2023. Ad annunciare la morte è stata la stessa federazione montenegrina: "Andrija Delibasic è scomparso oggi dopo una lunga lotta con una grave malattia. Membro della grande generazione che ha dato vita alla nostra miglior rappresentativa, ha collezionato 21 presenze con la nostra Nazionale, segnando sei reti".