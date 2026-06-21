Morto Alex Hughes: il figlio della leggenda Mark aveva 38 anni

Il mondo del calcio piange l’improvvisa scomparsa di Alex Hughes, 38 anni, apprezzato responsabile del reclutamento giocatori presso il Grimsby Town FC. La tragica notizia è stata resa nota dalla famiglia tramite un toccante comunicato ufficiale della League Managers Association, in cui i genitori Mark e Jill, insieme alla moglie e ai due figli, si dicono "completamente distrutti dal dolore" per una perdita inaspettata.
Nato nel 1987, Alex aveva costruito un solido percorso professionale lontano dai riflettori, distinguendosi per le sue competenze analitiche in diversi club di prestigio: dopo una breve parentesi da calciatore, aveva prestato servizio come scout e analista per Manchester City, Fulham, Blackburn, Reading e 1860 Monaco, fino a ricoprire il ruolo di direttore sportivo all'AFC Fylde nel 2024.
La scomparsa di un professionista così stimato ha colpito profondamente l'intero ambiente, in particolare il Grimsby Town, club dove Hughes era attualmente impegnato nelle strategie di scouting dopo una carriera costellata di importanti esperienze nel calcio britannico.