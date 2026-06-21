Morto Alex Hughes: il figlio della leggenda Mark aveva 38 anni

Nato nel 1987, Alex aveva costruito un solido percorso professionale lontano dai riflettori, distinguendosi per le sue competenze analitiche in diversi club di prestigio: dopo una breve parentesi da calciatore, aveva prestato servizio come scout e analista per Manchester City, Fulham, Blackburn, Reading e 1860 Monaco, fino a ricoprire il ruolo di direttore sportivo all'AFC Fylde nel 2024.