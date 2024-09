Il calcio italiano ricorda Totò Schillaci: "Ha fatto sognare una nazione intera"

IL CORDOGLIO

Dalla Juventus all'Inter, tutto il movimento tricolore ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia del bomber siciliano

Colpo durissimo per il calcio italiano che nella mattinata di mercoledì 18 settembre ha perso uno dei simboli degli Anni Novanta e di quel Mondiale casalingo che tutti ricordano per le "Notti Magiche" e per i suoi occhi spalancati increduli. All'età di 59 anni si è infatti spento Salvatore "Totò" Schillaci, ex attaccante di Juventus e Inter, ma soprattutto pilastro di quella Nazionale di Azeglio Vicini che sfiorò il titolo iridato in casa nel 1990. Una notizia che ha lasciato senza parole tutti a partire dai nerazzurri che hanno voluto ricordarlo sui social: "Ha fatto sognare una nazione intera durante le Notti Magiche di Italia ‘90 FC Internazionale Milano si stringe intorno alla famiglia Schillaci per la scomparsa di Totò".

Un lutto che sta coinvolgendo tutta la Sicilia come confermato anche dal Palermo che ha voluto esprimere la propria vicinanza al nipote di Schillaci, Francesco Di Mariano: "Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio grande cordoglio per la prematura scomparsa di Salvatore Schillaci e si stringe al dolore della famiglia di Francesco Di Mariano".

Poche parole invece da parte della Juventus che ha voluto ricordare il proprio attaccante con una foto con la casacca bianconera, così come la FIGC che ha voluto celebrare così il proprio rappresentante: "Ciao Totò. Eroe delle Notti Magiche". A queste si sono aggiunte le parole del presidente federale Gabriele Gravina che ha voluto porre l'attenzione sul carattere di Schillaci: "Le esultanze incontenibili, nelle quali il suo volto era simbolo di gioia condivisa, resteranno per sempre patrimonio comune del calcio italiano. Totò è stato un grande calciatore, simbolo tenace di volontà e di riscatto, ha saputo emozionare i tifosi azzurri perché il suo calcio sapeva di passione. E proprio questo spirito indomito lo ha fatto apprezzare da tutti e lo renderà immortale". A lui si sono aggiunte anche le parole del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini che ha commentato così la notizia della morte del campione: "Schillaci è stato un campione che ha illuminato le 'notti magiche' dei mondiali di Italia '90, aggiudicandosi anche i titoli di capocannoniere e migliore giocatore della competizione. La sua voglia di emergere e arrivare ai massimi livelli nel calcio è stata e continuerà a essere fonte di ispirazione per i tantissimi giovani che inseguono il sogno di giocare in Serie A".

Non poteva mancare nemmeno il pensiero di chi ha conosciuto Totò da vicino e ha condiviso parte di quel percorso verso le "Notti Magiche" come il commissario tecnico dell'Arabia Saudita Roberto Mancini che ha preferito dare addio all'ex compagno di Nazionale con una storia su Instagram.