Morte Papa, Real Madrid: 1' di silenzio prima dell'allenamento

Il Real Madrid, che si prepara alla sfida di campionato di mercoledì con il Getafe, ha ricordato Papa Francesco con un minuto di silenzio in mezzo al campo di allenamento del centro di Valdebebas, prima che la seduta diretta dal tecnico Carlo Ancelotti cominciasse. Il presidente Florentino Perez ha invece commemorato il Pontefice scomparso oggi con una nota in cui lamenta "la perdita di una figura storica e universale. Papa Francesco ha rappresentato un enorme spirito di solidarietà e appoggio alle persone più sfavorite e vulnerabili. Riposa in pace".