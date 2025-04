Morte Papa, Javier Zanetti: "Ricordo sua passione per calcio, ti trasmetteva amore e serenità"

Zanetti ricorda la 'Partita Interreligiosa Per la Pace' del 1° settembre 2014 allo stadio Olimpico di Roma. "Nel mio primo incontro parlando della mia Fondazione le è venuta l'idea di realizzare questa partita. Io subito gli ho detto di sì e mi sono messo a disposizione per poterla organizzare. Sinceramente è stato un successo non per la partita in sé ma per il messaggio che lui voleva trasmettere al mondo, ovvero questa unione con tutte le religioni. Credo che è stata una partita vista in tutto il mondo e il messaggio che lui voleva passare è arrivato a tutte le persone di questo mondo", ha aggiunto Zanetti.