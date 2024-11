Moratti torna a parlare del contatto Ronaldo-Iuliano: "Anche col Var non ci avrebbero dato rigore: all’epoca alcuni arbitri erano schierati"

Massimo Moratti torna a parlare del contatto fra Ronaldo e Mark Iuliano in Juventus-Inter del 1998 e lo fa senza cercare alibi. L'ex presidente dei nerazzurri ha spiegato ai microfoni di Radio Kiss Kiss come un'eventuale presenza del Var non avrebbe cambiato la situazione: "Conte e il Var? Conte non ha sbagliato sul Var con quelle dichiarazioni. Se il Var c’è deve funzionar bene. Su alcune situazioni legate ai rigori mi vien da ridere. Bisogna eliminare certi errori di interpretazione. Se ci fosse stato il Var ai tempi del contatto Ronaldo-Iuliano? Onestamente presumo che ci sarebbe stato comunque un arbitro al Var e non ho molta fiducia che anche con l’ausilio della tecnologia ci avrebbero dato rigore. All’epoca gli arbitri erano schierati da una certa parte".