Álvaro Morata vicino alle vittime della DANA: la fondazione ricostruirà un campo distrutto dall'alluvione

Dopo aver analizzato tutte le variabili, la Fondazione ha deciso di finanziare i lavori i cui costi si aggirano attorno ai 350.000-400.000 euro, tuttavia l'azione di Morata non si sarebbe fermata qui. Secondo quanto riportato da Cadena Ser, l'attaccante rossonero avrebbe contattato i suoi compagni di Nazionale per coinvolgerli in questo gesto di solidarietà e rendere disponibile il campo il prima possibile. Un'iniziativa che ha colpito particolarmente l'UD Aldaia: "Come club saremo eternamente grati ad Álvaro Morata e alla sua fondazione".