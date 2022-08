Serie A: Monza-Udinese 1-2, brianzoli ancora a quota 0 in classifica

MONZA-UDINESE 1-2

Colpani illude i padroni di casa, Beto e Udogie regalano la prima gioia a Sottil

Monza ancora a secco di punti, festa Udinese





































Nel primo anticipo della terza giornata, il Monza perde 2-1 in casa contro l'Udinese e deve ancora rimandare l'appuntamento con i primi punti della sua storia in Serie A. I brianzoli passano per primi al 32' grazie a un sinistro preciso di Colpani, ma la gioia dura solo 4' fino al pareggio di Beto su assist di Becao. Al 77' il gol-vittoria dei friulani con Udogie che scambia in area con Nestorovski e di sinistro in scivolata batte Di Gregorio. Per Sottil è la prima vittoria nella massima serie.

LA PARTITA

Niente da fare per il Monza, che incappa nella terza sconfitta di fila e rimane mestamente all'ultimo posto in classifica ancora a secco di punti. Non l'inizio di stagione che Berlusconi e Galliani si aspettavano, con il tecnico Stroppa (9 sconfitte su 9 gare in A tra Crotone e Monza) che alla vigilia ha chiesto tempo per assemblare una squadra praticamente nuova di zecca ma che da stasera non può più dormire tra due guanciali. Uomini ancora fuori condizione (Sensi e Petagna su tutti), tre perni della difesa fuori per infortunio (Marlon, Ranocchia e Pablo Marì) e un'amalgama ancora da trovare: il tecnico brianzolo ha degli alibi, chissà se basteranno per salvare la panchina. Il calendario non gli dà una mano (Roma e Atalanta le prossime avversarie) nella settimana che potrebbe decidere il suo futuro. Dall'altra parte Sottil festeggia prima vittoria in carriera in Serie A e prima stagionale della sua Udinese, brava a rialzarsi e a rimontare dopo lo svantaggio. Più squadra e più abituata a certi palcoscenici quella friulana, attesa ora dalla Fiorentina nel turno infrasettimanale.

Stroppa è costretto a ridisegnare la difesa per gli infortuni di Andrea Ranocchia e Pablo Marì e la defezione nel riscaldamento di Marlon: in campo Marrone e Caldirola. Sensi guida il centrocampo, l'attacco è formato da Caprari e Petagna. Sottil arretra Masina per la squalifica di Perez, a centrocampo c'è Lovric mentre in attacco prima da titolare per Beto al fianco di Deulofeu. I brianzoli partono forte e dopo 2 minuti Petagna impegna De Silvestri, bravo a presidiare il primo palo e rifugiarsi in angolo. I friulani, però, non stanno a guardare e si dimostrano superiori in fase di palleggio, approfittando dei troppi errori in fase di costruzione dei padroni di casa. Dopo un gol giustamente annullato a Birindelli per fuorigioco di Caprari (13'), il match si infiamma dopo la mezzora. Al 32' Caprari appoggia per Colpani, sinistro chirurgico che prende il palo interno e si insacca. La gioia dei ragazzi di Stroppa, però, dura solo 4', quando Beto anticipa Caldirola e capitalizza al meglio l'assist di Becao. Le emozioni non sono finite qua e il finale della prima frazione è davvero divertente: al 41' Carlos Augusto perde palla, Deulofeu dal limite calcia a lato e getta al vento una grande chance. Tre minuti e ancora lo spagnolo ha sul piede il pallone del sorpasso, ma Birindelli si immola in scivolata ed evita il gol. L'ultima chance è per i brianzoli: invito di Colpani per Caprari, destro respinto con i piedi dal portiere dei friulani.

La ripresa si apre con Silvestri che prima mura Birindelli (51') e poi smanaccia in tuffo un cross sporcato di Molina (55'). mentre la risposta degli ospiti è un tiro di Lovric deviato provvidenzialmente proprio dall'esterno del Monza. I ritmi si abbassano nella ripresa e la girandola di cambi premia i ragazzi di Sottil. Al 77' Ugogie scambia in area con Nestorovski (entrato pochi minuti prima per Deulofeu), sinistro in scivolata che batte Di Gregorio. Stroppa, dopo essersi giocato le carte Pessina e Gytkjaer, manda in campo anche Machin, Ciurria e Antov, ma sono due difensori - Marrone e Carlos Augusto - ad avere sul piede il

LE PAGELLE

Colpani 6,5 - Primo gol alla prima da titolare in Serie A per il 23enne talento bresciano, che nel finale del primo tempo regala anche un delizioso assist a Caprari che spreca.

Petagna 5 - Un acuto dopo nemmeno due minuti e poi quasi più nulla. Lotta tra i centrali dell'Udinese ma la migliore condizione è ancora lontana.

Sensi 5 - Gioca tanti palloni ma con poca lucidità e qualche distrazione di troppo. Non è in condizione e si vede, anche quando esce dal campo stremato.

Beto 6,5 - I suoi numeri dicono che segna solo quando gioca da titolare e stasera se n'è avuta conferma. Bravo ad anticipare Caldirola sul perfetto passaggio di Becao. Serve a Deulofeu un pallone d'oro che il compagno non concretizza a dovere.

Udogie 6,5 - Il ragazzo ha talento e non a caso il Tottenham se lo è assicurato lasciandolo un anno a Udine a giocare con continuità. Qualche sbavatura in fase difensiva, ma il grande merito di segnare il gol-vittoria dopo un pregevole scambio con Nestorovski.

Deulofeu 5 - L'impegno non si discute, ma manca di lucidità. Si divora il gol del 2-1 calciando a lato dal limite dell'area, poi spreca un assist di Beto facendosi murare da Birindelli a porta sguarnita.

IL TABELLINO

MONZA-UDINESE 1-2

Monza (3-5-2): Di Gregorio 6; Marrone 5,5, Caldirola 5, Carlos Augusto 5,5; Birindelli 6, Colpani 6,5 (17' st Pessina 5), Sensi 5 (35' st Antov sv), Valoti 5,5 (25' st Machin 5), Molina 6 (35' st Ciurria sv); Petagna 5 (17' st Gytkjaer 5), Caprari 5,5. A disp.: Cragno, Sorrentino, Barberis, F. Ranocchia, Bondo, Carboni, S. Vignato. All.: Stroppa 5

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Becao 6,5, Nuytinck 6,5, Masina 6; Pereyra 6, Makengo 6 (36' st Samardzic sv), Walace 6, Lovric 6,5 (24' st Arslan 6), Udogie 6,5 (36' st Ebosse sv); Beto 6,5 (24' st Success 5,5), Deulofeu 5 (24' st Nestorovski 6). A disp.: Padelli, Piana, Festy, Jajalo, Abankwah, Palumbo, Benkovic, Bijol, Guessand. All.: Sottil 6

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 32' Colpani (M), 36' Beto (U), 32' st Udogie (U)

Ammoniti: Udogie (U), Caldirola (M), Machin (M), Nestorovski (U), Pessina (M)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

L’Udinese ha vinto quattro delle ultime sette gare giocate in trasferta in Serie A (2N, 1P), tante vittorie quante nelle precedenti 23 gare fuori casa nella competizione.

Tutte le ultime quattro squadre all’esordio assoluto in Serie A hanno iniziato il campionato con tre sconfitte su tre: il Frosinone 2015/16, il Crotone 2016/17, il Benevento 2017/18, il Monza 22/23.

Primo gol per Andrea Colpani in Serie A, in questa che è la sua seconda presenza (la prima titolare) nella categoria; nella scorsa Serie B con il Monza aveva messo a referto cinque reti (tre in casa).

Il Monza è la sesta squadra con cui Gianluca Caprari partecipa ad almeno un gol in Serie A, dopo Pescara, Sampdoria, Parma, Benevento, Verona (assist oggi per lui).

In tutti e tre i match di questo campionato, il Monza ha subito almeno un gol nella fase finale del primo tempo (dal 35' in poi): quattro in totale in questo parziale.

Carlos Augusto é stato il giocatore che ha toccato piú palloni nel match (86) e quello che ha effettuato piú respinte difensive (5).

Primo gol segnato in trasferta nel 2022 in Serie A da Beto: l'ultimo fuori casa risaliva infatti alla doppietta segnata contro la Lazio a dicembre 2021.

Terzo assist in Serie A per Rodrigo Becao: ne ha fornito almeno uno in tre dei quattro campionati disputati in Italia.

Solo Florian Wirtz, Jamal Musiala e Sepe Elye Wahi sono più giovani di Destiny Udogie, tra chi ha segnato almeno 6 gol dall’inizio della stagione 21/22 ad oggi nei top-5 campionati europei. Udogie tra questi è però l’unico difensore.

Cinque dei sei gol segnati da Udogie in Serie A sono arrivati in trasferta.

Gerard Deulofeu ha partecipato attivamente a 11 (sei tiri, cinque occasioni create) dei 15 tiri odierni dell’Udinese.