Monza, Palladino: "Ho preso residenza a Monzello per preparare la Juve"

"Non sono emozionato, magari incosciente, ma le cose difficili mi piacciono. Questo incarico è stato inaspettato: non è sicuramente semplice, ma meraviglioso. E io lo sto vivendo come un sogno". Così il neo tecnico del Monza Raffaele Palladino alla vigilia del debutto in panchina in casa contro la Juve. "I giorni di allenamento sono stati relativamente pochi, ma le ore tante: ho preso la residenza a Monzello, 12 ore al giorno possono bastare - ha detto ancora - Abbiamo forti individualità che possono darci diverse soluzioni: ho provato difesa a 3 e difesa a 4, ma non ho ancora deciso. Domani non saranno importanti i numeri, ma la predisposizione a sacrificarci".