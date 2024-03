Pairetto per l'Inter, la Juve a Guida: gli arbitri scelti per la 28esima di Serie A dopo le polemiche 

© Getty Images

Pairetto per l'Inter, Guida per la Juventus e Sacchi a San Siro a dirigere il Milan. Sono queste le scelte arbitrali per il designatore Rocchi dopo l'ultimo (e ricco di errori e polemiche) weekend di Serie A. Il 28esimo turno si aprirà venerdì sera con il Napoli che ospiterà al Maradona il Torino: è l'esperto Orsato il prescelto a fischiare. Segue Lapenna sabato per il delicatissimo Cagliari-Salernitana, fino ad arrivare a Roberto Pairetto per Bologna-Inter: con lui al Var Mazzoleni. Davanti al monitor per Milan-Empoli invece ci sarà Abisso nel team arbitrale capitanato da Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Domenica, alle ore 18, selezionato Guida col supporto di Doveri al Var. Massa e Aureliano dirigeranno rispettivamente Fiorentina-Roma e Lazio-Udinese.