Milano, il sindaco Sala: "Il Monza a San Siro? Non si sa mai"

L'IPOTESI

Il primo cittadino ha raccontato di una telefonata interlocutoria con l'amministratore delegato dei brianzoli: "Si è informato..."

Inter e Milan via da San Siro? A giocare le sue partite casalinghe al Meazza potrebbe essere... il Monza. A svelarlo è stato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che a margine di un evento in città ha svelato la chiacchierata avuta con l'amministratore delegato del club brianzolo, in merito al possibile affitto dello stadio di San Siro: "La telefonata che ho avuto con Adriano Galliani è stata estremamente interlocutoria, però ho apprezzato e comunque conoscendo il personaggio ho pensato: 'Non si sa mai'".

Sala ha quindi aggiunto: "Uscendo dalla presentazione del libro di Galliani al teatro Manzoni, ho poi incontrato qualche giocatore del Monza e gli ho chiesto se sarebbero felici di giocare a San Siro. La risposta è stata 'evidentemente sì'. Però questo lo dico con rispetto di Monza, una città straordinaria, molto ben gestita, quindi nessuno vuole rubare niente a nessuno. Siamo più nella fase delle chiacchiere".

Il sindaco di Milano ha poi spiegato che "il tono della telefonata era scherzoso però Galliani è una persona ambiziosa, lo conosco da tanti anni. E credo che si siano infilati in questa avventura, lui e Silvio Berlusconi, certamente per la passione ma anche per ambizione. Galliani ha già fatto molto, poi si è informato".

