Il Monza batte il Milan e risponde ai tifosi pessimisti: "Chiedete scusa ai ragazzi"

IL MESSAGGIO

Nel prepartita diversi tifosi biancorossi avevano messo in discussione l'impegno contro l'ex squadra di Galliani

© Getty Images Il Monza ha battuto per la prima volta il Milan in Serie A e dopo il 4-2 dell'U Power Stadium frutto di un finale di gara incredibile, la società brianzola si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Non nei confronti dei rossoneri sconfitti in campo, bensì verso i propri tifosi che prima della sfida avevano rilasciato commenti prevedendo scarso impegno. "Chiedete scusa ai ragazzi" il messaggio social lanciato dal Monza con la pubblicazione di alcuni di questo commenti prima del fischio di inizio.

Dopo tre sconfitte nei primi tre confronti e sempre con il legame tra la famiglia Berlusconi, Galliani e il Milan sullo sfondo, tra i commenti selezionati prima del fischio di inizio l'umore non era tra i più ottimisti. "Tre punti gratis per il Milan", oppure "Scansatevi come al solito eh" o ancora "Almeno fate finta che vi interessi davvero".

Il Monza di Palladino sul campo ha poi vinto 4-2 andando avanti di due reti sul finire del primo tempo, venendo poi raggiunto sul 2-2 dal Milan al novantesimo nonostante la superiorità numerica. Nemmeno il tempo per i tifosi più pessimisti per gridare allo scandalo che Bondo e Colombo hanno calato il poker ai rossoneri.