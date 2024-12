Bocchetti si presenta: "C'è una gran voglia di ripartire. Ho parlato con il mio amico Palladino"

"Il modulo? - ha proseguito Bocchetti - Non sono un'integralista, non ho deciso, ma un'idea me la sono fatta. La ‘cazzimma’ è la prima cosa che mi aspetto dalla squadra, voglio vedere il coltello tra i denti. Palladino? L'ho sentito. Siamo stati al telefono più di mezz'ora, siamo molto amici. Lui qui ha costruito una macchina da guerra. Ho conosciuto personalmente il presidente Berlusconi e lavorare a stretto contatto con Galliani, Bianchessi e Sergio Floccari per me vale moltissimo. Un messaggio ai tifosi? Dall'esterno ho sempre notato un grande tifo, noi cercheremo di dare il massimo per loro."