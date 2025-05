Monza, Nesta: "Si chiude stagione amara, non abbiamo dato il massimo"

"Ci terrei a vincere la partita con l'Empoli anche perché non ho mai vinto in casa. E per me sarebbe molto importante". Così l'allenatore del Monza Alessandro Nesta nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell'ultima partita in Serie A contro l'Empoli. "Noi non abbiamo più nulla da perdere e in casa dell'Udinese il Monza ha fatto la sua partita. L'Empoli sarà avvelenato perché si gioca tanto e avrà mille motivazioni. Noi dobbiamo fare una partita vera, più punti facciamo e più stiamo meglio. Il nostro obiettivo è quello di superare i 20 punti", ha aggiunto il tecnico dei brianzoli ormai retrocessi. "Il futuro di Pessina? Non so cosa farà l'anno prossimo, penso che ognuno dovrà prendere le sue decisioni", ha detto Nesta. Cosa le lascia questa annata. "Io personalmente sono molto deluso da questa stagione. Siamo arrivati ultimi e il senso di responsabilità ci fa star male. A fine anno ognuno farà le sue valutazioni e prenderà la propria strada, cercare un'altra squadra. Ci abbiamo rimesso tutti da questa annata e dobbiamo accettarlo. I calciatori si sono sempre comportati bene, il problema è che purtroppo non siamo riusciti sempre a dare il massimo", ha concluso.