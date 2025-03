Monza, Nesta: "Partita decisiva, dobbiamo solo vincere"

"È una partita decisiva, non possiamo pareggiare o perdere: dobbiamo solo vincere": così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, alla vigilia della sfida contro il Parma. "Non ho mai alzato così tanto l'asticella, ma oggi lo faccio. Mi aspetto di trovare un Parma che si deve salvare, avrà le sue incertezze della classifica, ma è una squadra che ha caratteristiche importanti. In queste partite non serve fare calcoli: la gara va affrontata con testa e organizzazione, ma soprattutto con il cuore. Chi è più pronto, può portare a casa i punti". I biancorossi arrivano alla sfida contro il Parma dopo un'ottima prova a San Siro contro l'Inter: "Le partite sono diverse. Loro domani saranno più chiusi, più accorti nelle ripartenze. Tutti i ragazzi sanno che è decisiva, sanno l'importanza della gara. Salvarci è complicato, ma non possiamo più dire 'la prossima'. Quel fuoco lì che abbiamo avuto a San Siro, dobbiamo avercelo sempre: deve essere un marchio di fabbrica, uno stimolo continuo, perché è la base del calcio".