Monza, Nesta: "Ora l'obiettivo è evitare record negativo di punti"

"Non mi è piaciuto che in certi momenti abbiamo avuto il braccino, sbagliando per troppa ansia. Abbiamo fatto venire la Juve troppo vicino all'area, dovevamo accorciare prima". Così l'allenatore del Monza Alessandro Nesta commenta ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro la Juve in campionato. "Dobbiamo avere grande spirito senza mollare, fare qualche punto per evitare almeno il record negativo di punto. Vogliamo superare almeno i 18 punti. Siamo in debito con i nostri tifosi, facciamo fatica con sette giocatori fuori e per competere una squadra come noi non se li può permettere", ha aggiunto.