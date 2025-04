Monza, Nesta: "La squadra mi è piaciuta, l'avevamo preparata bene"

Alessandro Nesta ha commentato così il ko del suo Monza col Napoli. "Oggi la squadra mi è piaciuta, avevamo preparato la partita così sapendo che loro si appoggiavano molto su Lukaku - le parole del tecnico a Dazn -. In fase offensiva abbiamo fatto bene creando delle occasioni, se riuscissimo a mettere questo anche con le piccole faremo anche delle vittorie, perché il ritmo ce lo abbiamo molto. Carboni? Noi lavoriamo in un certo modo sulle palle laterali, Carboni veniva da un infortunio e ha fatto un'ottima partita ma tutti sono stati concentrati, per tanto tempo. Il gol lo devo rivedere, ma la squadra mi è piaciuta. Il rapporto coi giocatori? Sono stato abituato ad aiutare l'allenatore anche da giocatore con Ancelotti o Allegri, avere giocatori seri aiuta. Ho avuto la fortuna di aver avuto calciatori del genere e li ringrazio".