Monza nel mondo eSports: presentata la squadra

SERIE C

In attesa di centrare il doppio salto di categoria, dalla C alla A, il Monza sbarca nel mondo degli eSports, assicurandosi due giocatori professionisti per il circuito Fifa: Simone 'Figu7rinho' Figura e Raffaele 'Er_Caccia98' Cacciapuoti. A presentarli nella sala stampa dello Stadio Brianteo l'amministratore delegato Adriano Galliani.

Da Ronaldinho a Figurinho, così è la vita, e per stare al passo con i tempi e con i gusti dei ragazzi, nasce il nuovo progetto virtuale del club brianzolo, una grande opportunità anche per sviluppare e dare visibilità al marchio A.C. Monza. Una volta si andava all'oratorio o si giocava in strada, ricorda Galliani, mentre ora i giovani si divertono con i videogiochi. I numeri di questo settore continuano a crescere, i ricavi del mercato mondiale di eSports è di circa un miliardo di euro l'anno, con un'audience di 450 milioni di persone. Il sogno del Monza è quello di diventare un top team europeo. E per farlo serve una squadra competitiva.

La speranza di Galliani e del presidente Berlusconi è far diventare il tifoso del Monza virtuale un fan anche del Monza reale, per essere, anche grazie a queste iniziative, la squadra di un'intera Provincia, la Brianza, che conta 900mila abitanti.

IL COMUNICATO DEL MONZA

Il mondo Esports è in linea con le politiche dell’AC Monza rivolte ai giovani ed alle nuove generazioni. Il club biancorosso è attento ai percorsi delle politiche giovanili, cercando di andare al cuore delle passioni dei ragazzi con l’obiettivo di comprenderle mettendo a disposizione la grandissima esperienza che lo sport rappresenta. Per questo motivo l’AC Monza ha voluto prendere parte a questa nuova sfida creando un team composto da due giocatori Esports FIFA Pro Player su PlayStation affiancati da manager del settore, allenatori specializzati nella pratica del videogioco, mental coach per sostenere i ragazzi e preparatori per curare gli aspetti fisici dell’alimentazione. Questo il commento dell’A.D. dell’AC Monza Adriano Galliani “Con il team Monza Esports, L’AC Monza si allinea ad alcune delle migliori società sportive italiane ed estere. Non ci fermeremo all’attività agonistica ma organizzeremo degli incontri formativi con le scuole superiori per promuovere il videogioco responsabile ed educare i ragazzi al corretto utilizzo dei videogames. Inoltre l’iniziativa si inserisce nel percorso del Club rivolto all’inclusione sociale in quanto gli Esprots sono caratterizzati dalla possibilità che tutti possano giocare senza barriera o distinzioni. Faremo iniziative in tal senso portando l’attenzione su temi di inclusione sociale e disabilità motoria.” Tra i partner del progetto, il gruppo Digital 360, società che accompagna le società sportive nella comprensione e nell’attuazione della Trasformazione Digitale. “Siamo molto soddisfatti – chiara Paolo Antonietti partner di Digital 360 – di accompagnare AC Monza nello sviluppo di questo progetto altamente innovativo e sfidante, abbiamo incontrato una società molto attenta alle evoluzione tecnologiche e alle esigenze delle nuove generazioni.”