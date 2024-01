Monza-Inter, annullato gol a Pessina per millimetri: nuova polemica sui social 

© Getty Images

Proseguono senza sosta le polemiche arbitrali in Serie A. Dopo i recenti noti episodi con tanto di sfogo del designatore Rocchi, a finire sotto osservazione è il gol annullato a Pessina al minuto 30 di Monza-Inter col punteggio di 2-0 in favore dei nerazzurri. In rete di testa, il gol dell'ex Milan è stato annullato dopo ben oltre 2 minuti di controllo Var: impietoso per i brianzoli quanto evidenziato dal fuorigioco semi-automatico. Il 26enne infatti, era di un pizzico oltre il corpo di Alessandro Bastoni. A far discutere sui social è l'immagine mostrata poi in tv, con Pessina che appare essere di pochi millimetri davanti col braccio oltre che con un pezzettino di anca.