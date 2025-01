Monza, Bocchetti: "Mancati coraggio, carattere e personalità"

Una sconfitta pesantissima in ottica salvezza quella subita a Genova dal Monza che rimane ultimo in solitaria. "Dispiace perché per come era partita nel primo tempo mi stava piacendo -ha spiegato il tecnico Bocchetti-. Nella ripresa siamo stati punti da due disattenzioni. Ci vuole più coraggio, più carattere, più personalità. Bisogno reagire subito sin dall'allenamento di domani. La strada è lunga e difficile ma non molliamo, andiamo avanti senza paura e continuiamo a crederci". Il tecnico biancorosso è poi sceso nei particolari. "Nel primo tempo la squadra ha dimostrato di esserci, è stata molto aggressiva ed ha tenuto bene il campo e loro non hanno creato quasi nulla. Nel secondo tempo invece siamo calati e alla nostra prima disattenzione ci hanno punito- ha spiegato Bocchetti-. Nella ripresa abbiamo sofferto soprattutto la loro fisicità e non abbiamo avuto la forza di reagire, in particolare dopo il primo gol subito non siamo stati in grado di reagire subito". Un Monza che per Bocchetti ha patito la differenza di fisicità con il Genoa. "Soffriamo sui calci piazzati e abbiamo sofferto la loro fisicità perché siamo piccoletti. Questa purtroppo è la realtà. Adesso tocca a me trovare la chiave per venirne fuori perché ci crediamo ancora. In gare come queste serve coraggio, serve personalità ma anche creare qualche giocata in più e puntare in avanti non dare la palla indietro. Adesso accantoniamo questa partita che ci deve servire solo per prendere spunti dove possiamo migliorare e guardare subito alla prossima sabato contro il Verona".